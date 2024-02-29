جامعة سامراء تبدأ رمضان "مبكرًا".. مهرجان شامل للأجواء العراقية الرمضانية (صور)

وضمّ المهرجان العديد من الفعّاليات التي تجسّد يوميات العائلة العراقية في شهر رمضان، ونقل صورة الأجواء الرمضانية بأشكالها المختلفة، بمشاركات فاعلة من طلبة الجامعة، بحسب بيان اعلام الجامعة وورد للسومرية نيوز.وتمثّلت الفعّاليات بعرض الأكلات الرمضانية المعتادة، وأطباق التحلية، والزينة الرمضانية، وعروض أخرى تُظهر عادات العوائل العراقية داخل المنزل في رمضان لعكس الثقافة الرمضانية المتجذرة في العائلة العراقية.