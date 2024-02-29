السومرية تتتبع مسار "سفينة المواشي النتنة" القادمة إلى العراق.. أين وصلت الان؟

السومرية نيوز - محليات



قطعت السفينة المحملة بالماشية المستوردة الى العراق والتي تسببت بـ"ضجة كبيرة" في مدينة كيب تاون بجنوب افريقيا، قرابة نصف الطريق في البحار، فيما اجرت السومرية نيوز تتبعا لمسار السفينة لمعرفة أين وصلت ومتى ستصل الى موانئ البصرة.

وانطلقت السفينة من ميناء كيب تاون في 21 شباط الجاري أي قبل 8 أيام، وكانت قد تسببت بأزمة كبيرة هناك نتيجة انبعاث رائحة كريهة من السفينة المحملة بـ19 الف رأس من الماشية المستوردة من البرازيل الى العراق.

وتتبعت السومرية نيوز مسار السفينة التي تحمل اسم وعلم "الكويت"، وتبين انها تتواجد حاليا بالقرب من جزر القمر في المحيط الهندي شرق افريقيا، متوجهة نحو بحر العرب ومن ثم الى ميناء ام قصر.



ومن المؤمل ان تصل السفينة في 5 اذار أي يوم الثلاثاء المقبل الى ميناء ام قصر حيث وجهتها النهائية لتفريغ 19 الف رأس من الماشية البرازيلية، والذي جاء بعد فتح استيراد العراق للمواشي للسيطرة على أسعار اللحوم الحمراء التي ارتفعت كثيرا خلال الفترة الماضية.