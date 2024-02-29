طقس العراق للأيام المقبلة.. بغداد تسجل 4 مئوية اليوم

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد اليوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عما سجل يوم أمس في عموم البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة الصغرى في العاصمة بغداد ستصل إلى 4 درجة مئوية".وأضافت أن "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وتابعت أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".ولفتت الهيئة إلى أن "طقس يوم الأحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأوضحت أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".