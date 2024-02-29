وبحسب ما نشرت منظمة الهجرة الدولية، وتابعته السومرية نيوز، فأن محاولات الانتحار في العراق في عام 2022 بلغت 1028 "محاولة انتحار"، اما حالات الانتحار الفعلية فبلغت 511 حالة انتحار.وتظهر النسب، ان من بين اكثر من الف محاولة انتحار في ذلك العام، فأن النسبة الأكبر وه 71% كانت للنساء، و29% فقط من "محاولات الانتحار" قام بها رجال.اما حالات الانتحار الفعلية التي أدت الى الموت فعلا، فـ56% منها نفذها رجال، و44% فقط للنساء، أي ان نسبة النساء اللاتي انتهى انتحارهن بالموت اقل من عدد ونسبة الرجال.