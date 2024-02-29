وزير الصحة: معدلات الانتحار في العراق لاتزال اقل من المعدلات العالمية بكثير

الوزارة ذكرت بيان ورد للسومرية نيوز، ان برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وأشراف وحضور وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، أطلقت وزارة الصحة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار في العراق بحضور رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية صالح ضمد وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والمسؤولين، اليوم الخميس الموافق 29 شباط 2024".وبحسب البيان، قال وزير الصحة في كلمة له على هامش الاحتفالية ان "وزارة الصحة وبمبادرة من رئيس الوزراء أطلقت الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار للأعوام من 2023 الى عام 2030"، مشير الى ان "الهدف من إطلاق الإستراتيجية توفير سبل الوقاية من الانتحار ويعد العراق ثاني بلد في الوطن العربي يطلق هذه المبادرة".واوضح الحسناوي ان "معدلات الانتحار في العراق لاتزال اقل من المعدلات العالمية بكثير"، داعيا الى "تعاون جميع الجهات ومنظمات المجتمع المدني والجهات الدينية والمجتمعية والاعلام لتطبيق هذه الاستراتيجية".وشهدت الاحتفالية عرض الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار تلتها جلسات نقاشية وحوارية واختتمت بعرض عدد من التوصيات التي من شأنها تسهم في تطبيق هذه الاستراتيجية، وفقا للبيان.