مجلس الخدمة يحدد آذار المقبل موعداً لإطلاق استمارة التعيين لهذه الفئات

حدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، آذار المقبل موعداً لإطلاق استمارة التعيين لحملة الشهادات العليا والاوائل.



وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "أكمل جميع الاستعدادات الخاصة بإطلاق استمارة التوظيف لحملة الشهادات العليا والاوائل".



وأضاف، أن "اطلاق الاستمارة سيكون في النصف الثاني من شهر آذار المقبل".