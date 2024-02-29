اندلاع حريق جنوب محافظة النجف

أعلن الدفاع المدني في النجف، مساء الخميس، عن اندلاع حريق جنوب المحافظة.

وقال اعلام الدفاع المدني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً اندلع، مساء اليوم، في منطقة شارع المدينة جنوب النجف".

وأضاف أن "الحريق اندلع داخل معرض ومخزن مواد كهربائية"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.