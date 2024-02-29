بعيد المعلم.. السامرائي يعلن دعمه للارتقاء بالتعليم وتطويره

أعلن رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، الخميس، عن دعمه لكل الخطوات التي من شأنها الارتقاء بمستوى التعليم وتطويره.



وقال السامرائي في تغريدة على منصة "اكس"، "يسعدنا أن نُعبِّر عن أصدق مشاعر التهنئة للأُسرة التربوية والتعليمية بمناسبة عيد المعلم، مقدّرين دوره الجليل في بناء الجيل وصناعة المستقبل والارتقاء بالمعرفة".

وأعرب السامرائي عن دعمه لـ"كل الجهود والخطوات التي من شأنها الارتقاء بمستوى التعليم وتطويره".

ويحتفل العراق في 29 آذار من كل عام بعيد المعلم العراقي.