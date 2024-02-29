في سامراء.. تحذير من انهيار جسر كونكريتي

حذر قائممقام سامراء بمحافظة صلاح الدين، الخميس، من انهيار جسر كونكريتي في القضاء.

وقال بكر الشريف في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جسر مدخل سامراء الحي الصناعي معرض للانهيار".

وطالب دائرة الطرق والجسور بـ"صيانة الجسر"، مطالباً أيضاً القيادات الأمنية بـ"رفع السيطرة في مقدمة السد كونها تسبب زخماً كبيراً للوافدين إلى المدينة مما تزيد من الاحمال الشاحنات والعجلات الواقفة على الجسر مما يسبب خطورة كبيرة بعد تهالك بعض فضاءاته".