إتلاف أكثر من 100 ألف حبة من المؤثرات العقلية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بإشراف ومتابعة وزير الصحة صالح الحسناوي رئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبحضور كل من رئيس لجنة الإتلاف القاضي صهيب دحام المعاضيدي، ومدير قسم متابعة أعمال الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية اياد حسن التميمي وكافة أعضاء اللجنة المختصة تواصل وزارة الصحة إتلاف كميات جديدة من المواد المخدرة المضبوطة وفق القانون والمخزونة في دائرة الطب العدلي بالعاصمة بغداد".من جانبه أوضح رئيس اللجنة القاضي صهيب دحام المعاضيدي، أنَّه "تم اتلاف اكثر من 1 كيلو غرام من المواد المخدرة و(100000) مائة الف حبة من مادة السيدافيد بلس و( 903) حبة من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع في دائرة الطب العدلي ببغداد".وأشار الى انه "سبق وأن تم ضبط المواد المخدرة وفق محاضر قانونية وجرى حفظها في تلك الدائرة حيث تم حرقها وإجراء الفحص الفني بعد عملية الحرق للتأكد من فقدان المواد لخصائصها بعد عملية الإتلاف".