العطلة تحرم المعلمين من استقبال الهدايا.. العراق يحتفل بعيد المعلم الجمعة

وعادة ما يستقبل التلاميذ والطلبة هذا اليوم بشيء من الاستعداد كونه مناسبة تتيح لهم كسر نمطية الزي المدرسي وارتداء الوان زاهية، فضلا عن جلب الهدايا لمعلميهم واقتناص لحظات حميمية مع المعلمين خلافا للايام المعتادة وكسر الرسمية الطاغية والتعامل شبه الجاف خلال أيام الدوام الرسمي والتعامل بين الطلاب ومعلميهم.ويوجد في العراق أكثر من مليون معلم ومدرس، يقابلهم اكثر من 13 مليون طالب، مايعني ان هناك 13 طالبا لكل مليون معلم، وهو ضمن المعيار العالمي البالغ 20 طالبا لكل معلم او مدرس واحد.وبينما يحتفل العراق في الأول من اذار من كل عام بعيد المعلم، فأن يوم المعلم العالمي المحدد من قبل اليونسكو يوافق الـ5 من شهر تشرين الأول /أكتوبر في كل عام، لكن بعض البلدان بينها العراق اختارت أياما أخرى خاصة بها لعيد المعلم.