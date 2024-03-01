بالصدفة.. عراقيون ذهبوا للعمرة ووجدوا أنفسهم في مسابقة للسيارات القديمة (صور)

ويقول عمر وهو احد أعضاء فريق كلاسك العراق للسيارات التراثية والمشارك بمهرجان القسيم الدولي في السعودية، في حديث للسومرية: "ذهبنا لأداء مناسك العمرة وحال وصولنا تلقينا دعوة رسمية من القائمين على المهرجان لتمثيل العراق في كرنفال السيارات الكلاسيكية والتراثية في القسيم".وأضاف: "كان استعدادنا سريعاً من تهيئة العجلات وغسلها لاسيما بعد الطريق الطول الذي قطعناه في طريقنا للسعودية، وذهبنا للمشاركة في المهرجان وكان استقبال المنظمين للمهرجان استقبالا ساخنا، وكانوا منبهرين بالسيارات الجميلة والتراثية التي يمتلكها العراق".وأشار الى ان "المهرجان استمر لثلاثة أيام واليوم الجمعة هو اليوم الاخير حيث ستكون هنالك جوائز للمشاركين في الكرنفال ومن المؤمل حصولنا على جوائز قيمة تليق بتمثيلنا اسم البلاد ".