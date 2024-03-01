مكتب المرجع السيستاني ينشر امساكية شهر رمضان

السومرية نيوز – محليات



نشر مكتب المرجع السيد علي السيستاني، اليوم الجمعة، امساكية شهر رمضان المبارك لجميع المحافظات العراقية، فيما حدد يوم الثاني عشر من شهر آذار الحالي موعدا لغرة الشهر الفضيل.

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