وفاة أرملة الشاعر العراقي بدر شاكر السياب

السومرية نيوز-محليات



نعى غيلان السياب، نجل الشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب، اليوم الجمعة، والدته وأرملة السياب اقبال طه عبد الجليل.

وقال غيلان السياب، في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، انه "انتقلت إلى جوار الله ورحمته السيدة الكريمة الصبورة الوفية، والدتي أم غيلان بعد معاناة طويلة من المرض كانت خلاله من الصابرين الشاكرين".



وتزوج السياب، اقبال في عام 1955 وهي قريبة له، وذكر زوجته إقبال في قصائده الأخيرة ولا سيما قصيدته "وصية"، ورزق منها بغيداء وغيلان وآلاء.