في يوم المعلم.. 88% من العراقيين "متعلمين" وقفزات مثيرة خلال الـ10 أعوام الأخيرة

وبمناسبة يوم المعلم العالمي، تظهر بيانات تصاعد نسب العراقيين الذين يعرفون القراءة والكتابة، مدى أهمية مهنة التعليم خلال السنوات الأخيرة مع اقبال العراقيين بكافة فئاتهم واهتمامهم بان يكمل أبنائهم دراستهم الأولية والثانوية وحتى مراحل الجامعة، وسط انفاق كبير بدأت تخصصه العوائل العراقية لهذا القطاع.وتظهر البيانات العالمية التي اطلعت عليها السومرية نيوز، انه منذ عام 2000 وحتى 2012، كان التصاعد بنسبة المتعلمين في العراق تتصاعد تدريجيًا ووبطء، فبينما بلغت نسبة المتعلمين في العراق عام 2000 بلغت 74%، ارتفعت في 2012 الى 77.2%.لكن في عام 2014 قفزت مرة واحدة الى 82.2%، ومن ثم انخفضت في 2015 الى 79%، لتعاود الارتفاع في 2016 الى 83.3%، وفي 2017 الى 85.6%، وهي اخر بيانات متوفرة.لكن عموما، هذه النسبة تعني ان نسبة الاميين في العراق تبلغ 14.5%، في حين ان اخر بيانات معلنة من الجانب العراقي عن نسبة الامميين في العراق تبلغ 12%، مايشير الى ارتفاع نسبة المتعلمين 88%.