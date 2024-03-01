كربلاء.. 3 آلاف طالبة من جامعات العراق يحتفلن بتخرجهن بين الحرمين (صور)

وانطلق الحفل الذي تقيمه شعبة مدارس الكفيل النسوية في العتبة العباسية تحت شعار (من نور فاطمة -عليها السلام- نضيء العالم) وبمشاركة أكثر من (3000) طالبة من (15) محافظة عراقية.واستُهلت فعاليات الفترة الصباحية بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم بصوت قارئ العتبة العباسية السيد حيدر جلوخان، ثمّ قراءة سورة الفاتحة ترحّمًا على أرواح شهداء العراق الأبرار.واشتركت في الحفل أكثر من (3000) طالبة من الجامعات العراقية المختلفة، إذ أدّين قسم التخرّج بالولاء والأمانة لخدمة الوطن والإنسانية أمام مرقد المولى أبي الفضل العباس (عليه السلام)، ألقاه عضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة عباس رشيد الدده الموسوي.كما شهدت فعاليات الفترة الصباحية من حفل التخرج المركزي لطالبات الجامعات العراقية مراسم زيارة أبي الفضل العباس (عليه السلام)، ثمّ التوجه إلى مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) مرورًا بمنطقة ما بين الحرمين الشريفين.