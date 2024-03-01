اندلاع حريق في 3 محال تجارية في البصرة (صورة)

السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر محلي في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في 3 محال تجارية بقضاء الزبير جنوبي البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حريقا كبيرا اندلع في 3 محال تجارية في منطقة الرشيدية في قضاء الزبير بسبب تماس كهربائي في إحدى هذه المحال".



وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتمكنت من إخماد الحريق"، مضيفا "أن الحريق تسبب بخسائر مادية فقط".