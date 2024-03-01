البصرة.. بعد تردي الواقع الصحي مطالبات بترشيح مدير عام للصحة (وثائق)

وطالبت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، مجلس محافظة البصرة بترشيح ثلاث شخصيات لشغل منصب مدير عام صحة البصرة ممن تتوفر بهم الشروط والمؤهلات المطلوبة".كما طالب مجلس محافظة البصرة المحافظ بترشيح ثلاث شخصيات لشغل منصب مدير عام صحة المحافظة ممن تتوفر فيهم الشروط مع ارسال سيرة ذاتية لكل منهم، بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها".يذكر ان شخصيات سياسية في محافظة البصرة طالبت بإقالة المدير العام السابق وترشيح بدلاء عنه بعد تردي الوضع الصحي في المحافظة بحسب قولهم.الوثائق ادناه: