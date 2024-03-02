هدوء العطلة يسيطر على بغداد ولكن: 4 ازدحامات بارزة في الشوارع الان

السومرية نيوز-محليات



بالرغم من يوم العطلة وسيطرة أجواء الهدوء على معظم شوارع العاصمة بغداد، حيث تعتبر أيام العطل فرصة للتخلص من الازدحامات نسبيا، لكن تشهد العاصمة بغداد 4 ازدحامات بارزة صباح اليوم السبت 2 اذار 2024.





سريع القناة من صعدة سريع محمد القاسم لغاية مدخل سوق الأمين



شارع بور سعيد من وزارة النفط الى مستشفى الجملة العصبية



الشارع الرابط من ساحة الطيران الى مقبرة الغزالي متصلا بازدحام اخر وصولا الى كراج النهضة



شارع الرشيد من كراج السنك الى كراج الرصافي



وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع القناة من صعدة سريع محمد القاسم لغاية مدخل سوق الأمينشارع بور سعيد من وزارة النفط الى مستشفى الجملة العصبيةالشارع الرابط من ساحة الطيران الى مقبرة الغزالي متصلا بازدحام اخر وصولا الى كراج النهضةشارع الرشيد من كراج السنك الى كراج الرصافي