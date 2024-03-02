طقس العراق للأيام الاربعة المقبلة.. أمطار وغبار وانخفاض بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "يوم غد الأحد، سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ويكون غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر متفرقة فيها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".وأضافت أن "يوم الاثنين، سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، ويكون غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر في الأقسام الشرقية من البلاد، وفرصة لتساقط الثلوج في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".وأشارت الهيئة إلى أن "الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".