العراقيات بدأن ينجبن أطفالًا اقل.. نسبة الخصوبة في أدنى مستوى منذ 55 عامًا

ونسبة الخصوبة، او خصوبة المرأة، تعني عدد او معدل الأطفال التي تنجبهم كل مرأة عراقية طوال حياتها.وبمراجعة خاصة أجرتها "السومرية نيوز" لبيانات نسبة الخصوبة في العراق والعالم، فيحل العراق حاليًا في المرتبة الـ47 عالميًا والرابعة عربيًا بعد كل من السودان والصومال وفلسطين، وبنسبة خصوبة تبلغ 3.17 طفل لكل امرأة.وجاءت هذه المرتبة والنسبة منخفضة عن مرتبة العراق في 2021 حيث كان في المرتبة 43 عالميًا وبنسبة خصوبة للمرأة تبلغ 3.5 طفل لكل امرأة.وهذا الانخفاض ليس مصادفة، بل هو نتيجة 55 عامًا من الانخفاض المتواصل بالفعل، حيث بدأت النساء العراقيات ينجبن عددا اقل من الأطفال مقارنة بماكان يحدث في السنوات السابقة.بينما كانت نسبة الخصوبة في عام 1950 تبلغ 6.2 طفل لكل امرأة عراقية، الا انها ارتفعت وانخفضت سنويا وصولا الى عام 1969 حيث سجلت اعلى مستوى لها على الاطلاق وبنسبة خصوبة بلغت 7.1 طفل لكل امرأة، ومنذ ذلك الحين ونسبة الخصوبة تنخفض بشكل متواصل.ووصولا الى عام 2023 كانت نسبة الخصوبة للمرأة العراقية تبلغ 3.17 مقارنة بعام 1969 والتي بلغت 7.1 طفل لكل مرأة، مايعني انها انخفضت 56% خلال الـ55 عامًا الماضية.لكن مع ذلك يعتبر العراق انه لايزال بمراتب متقدمة حيث يأتي بالمرتبة الرابعة عربيا بعد كل من السودان والصومال وفلسطين والـ47 عالميا من اصل 200 دولة، ويحتاج لتقليل نسبة الخصوبة اكثر خصوصا وسط مايواجهه من تبعات بيئية ونقص في المياه والثروات وانعدام فرص العمل وازمات السكن ونقص في الطاقة، وجميعها بسبب التوسع السكاني الكبير.