"أتاوات" تفرض على تجار المواشي تسببت بارتفاع أسعار اللحوم (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "سبب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية يرجع لفرض مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ثلاث ملايين دينار عراقي على الشاحنة المحملة بالأغنام تستقطعها الجهات الرقابية لإصدار التقارير البيطرية بنقل المواشي من إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "سيطرة مخمور في الموصل تفرض مبالغ مالية كبيرة على التجار وسائقي الشاحنات المحملة بالأغنام، وفي حال عدم الدفع لا يصدر كتاب التنقل الخاص بسلامة الأغنام من دائرة البيطرة ويمنع تنقلها بين المحافظات".



وتابع المصدر، أن "هذه الاتاوات تجبر القصابين وبائي المواشي على رفع أسعار اللحوم في الأسواق، إضافة إلى دفع مبالغ مالية إضافية متفاوتة في السيطرات مروراً من اقليم كردستان والموصل مروراً بأغلب السيطرات التي تؤمن النداء مقابل دفع المبالغ".



وبالرغم من إعلان الحكومة العراقية ووزارة التجارة السيطرة على أسعار معظم المواد الغذائية، تحولت اللحوم التي تعد عنصرا غذائيا رئيسيا ولاسيما في شهر رمضان، تحولت الى عامل يستنزف ويحل بديلا عن الاستقرار بأسعار المواد الغذائية الأخرى، لينغص الاستقرار السعري.



وتضاربت المعلومات والتبريرات حول أسباب ارتفاع اللحوم الحمراء، الا ان الامر اليقيني الوحيد ان الأسباب متعددة وليست واحدة، منها ارتفاع أسعار الاعلاف، وقلة المعروض من المواشي، فيما يبرز حلول شهر رجب ورمضان كأسباب إضافية ترفع الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب على اللحوم الحمراء وشراء الأغنام، مقابل محدودية العراق في سد الاحتياج المحلي.



