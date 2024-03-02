الاعداد والمرتبة العالمية.. ماذا يظهر الوضع الزلزالي للعراق خلال السنوات الـ 10 الماضية؟

وقالت وزارة النقل ان عدد الهزات والزلازل المسجلة في العراق والمناطق المجاورة لشهر شباط لعام 2024 بلغت (40) هزة أرضية لمختلف المناطق من ضمنها (10) هزة أرضية داخل الاراضي العراقية"، مبينة ان قوة الهزات تراوحت بين 2 و4.4 درجة على مقياس ريختر.بالمقابل، اجرت السومرية نيوز، مراجعة خاصة للبيانات العالمية، حيث تظهر ان العراق شهد منذ مطلع العام الحالي 2024، شهد 6 زلازل "اكبر من 4 درجات على مقياس ريختر".ووفقا لذلك، جاء العراق بالمرتبة 69 عالميًا بعدد الزلازل المسجلة في العام الحالي من اصل 100 دولة.وفي العام الماضي 2023، سجل العراق 97 زلزالا بقوة تفوق الـ4 درجات على مقياس ريختر، ليأتي بالمرتبة 46 عالميًا، وهو عدد هزات اكبر مما سجله في 2022، وبلغ حينها 67 زلزالا.وفي 2021 سجل العراق 127 زلزالا وجاء في المرتبة 39 عالميًا، مرتفعا عن عام 2020 الذي سجل فيه العراق 115 زلزالا، وهو رقم مقارب لما تم تسجيله في 2019، لكن في عام 2018 بلغ عدد الزلازل في العراق مرتفعا وبلغ حينها 195 زلزالا، و2017 بلغ 140، و2016 بلغ 61، و2015 بلغ 55، و2014 بلغ 184.ما يعني ان العراق سجل اعلى عدد من الزلازل في عام 2018 وبلغ 195 زلزالا، ويأتي عام 2014 بعده بـ184 زلزالا.