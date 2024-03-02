مصرع أربعة أشخاص بحادث سير في بيجي

لقي أربعة أشخاص مصرعهم بحادث سير، اليوم السبت، في بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن حادث سير وقع، مساء اليوم، في قضاء بيجي بين سيارتين.

وأضاف مراسلنا أن الحادث تسبب بمصرع أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح بينهم أطفال حالتهم حرجة.