العثور على قطعتين أثريتين في الديوانية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "عثرت مديرية شرطة حماية الآثار والتراث - قسم آثار وتراث الديوانية أثناء إجراء الجولات التفتيشية على موقع (الظاهر) الأثري في قضاء آل بدير على قطعتين أثريتين تعود لعصور تاريخية قديمة".وأضافت، انه "تم تنظيم محظر ضبط أصولي وتسليمهما الى مديرية مفتشية آثار وتراث الديوانية".