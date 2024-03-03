كثافة مرورية خانقة.. خارطة شاملة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع الدورة من المصفى الى الجسر العنكبوتي على محمد القاسمشارع مثنى الشيباني وبور سعيد الرابطان بين سريع القناة وسريع محمد القاسم عن مدينة العاب السندبادشارع الثورة من مجسر بيروت الى مستشفى الكنديشارع صفي الدين الحلي من الجامعة المستنصرية وصولا الى جسر الصرافيةشارع الوزيرية من مسرح الطليعة الى نفق باب المعظم بازدحام متصل وصولا الى جسر باب المعظمجسر السنك والجمهورية ازدحام شديدشارع الرشيد ازدحام لغاية جسر الشهداءجميع الشوارع المحيطة بكراج باب المعظم ومدرسة الطبابة العسكرية ومدينة الطب ووزارة الصحة في باب المعظمشارع دمشق من معرض بغداد الى كراج العلاويشارع المنصور وشارع الروادسريع القادسية وصولا الى ساحة الاحتفالاتشارع المطار بالكامل ازدحامشارع قطر الندى ازدحام متصل من البياع الى السيدية وصولا الى الجادرية الى جامعة بغدادشارع وجسر الطابقين وشارع المصافيشارع البياع وحي العامل من صعدة شارع المطار وصولا تقاطع الدرويش