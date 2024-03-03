جهزوا الملابس "الثقيلة"!.. تعرف على طقس العراق خلال الأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "يوم غد الاثنين، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ويكون غائماً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".وأضافت أن "يوم الثلاثاء، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأشارت الهيئة إلى أن "طقس الأربعاء المقبل، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الخميس المقبل، سيكون الطقس فيه صحواً مع بعض الغيوم، ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".