المالية تباشر بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين لشهر آذار

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "دائرة المحاسبة في الوزارة، باشرت اليوم الأحد، بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آذار الحالي، وسيتم استكمال إجراءات رفع الرواتب من قبل هيأة التقاعد الوطنية ومصرفي الرافدين والرشيد عبر بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم".وأضافت الوزارة، أنه "يمكن للمتقاعدين (المدني والعسكري) ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف أو منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم".