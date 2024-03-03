رمضان "شتائي".. ترتيب البلدان حسب عدد ساعات الصيام هذا العام

ومع اختلاف ساعات الصيام باختلاف البلدان، ومن المتوقع أن يتراوح المدى لهذا العام لساعات الصيام بين 12 ساعة وأكثر من 17 ساعة.الأماكن التي لديها أطول ساعات صيام (بين 15 و18 ساعة)1.نوك، جرينلاند2. ريكيافيك، أيسلندا3. هلسنكي، فنلندا4.جلاسكو، اسكتلندا5. أوتاوا، كندا6.لندن، المملكة المتحدة7. باريس، فرنسا8. زيوريخ، سويسرا9. روما، إيطاليا10. مدريد، إسبانياالأماكن التي تكون فيها ساعات الصيام قصيرة (بين 12 إلى 14 ساعة)1. كرايستشيرش، نيوزيلندا2. بويرتو مونت، تشيلي3. جاكرتا، إندونيسيا4. نيروبي، كينيا5. كراتشي، باكستان6. نيودلهي، الهندمناطق الشرق الأوسط والخليجمن المرجح أن يتراوح نطاق ساعات الصيام في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وبينها العراق بين 13 إلى 15 ساعة، حسب الموقع.وهذا العام، سيبدأ رمضان 2024 خلال فصل الشتاء، حيث يبدأ فصل الشتاء في 22 ديسمبر ويستمر حتى 20 مارس.ومن المتوقع أن يكون عيد الفطر الذي يوافق نهاية الشهر الكريم يصادف يوم 10 أبريل أو حوالي ذلك التاريخ.