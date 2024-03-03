تتعلق بمادة الحاسوب.. التربية توضح آلية نقل الطلبة بعد نصف السنة (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



أوضحت وزارة التربية، اليوم الأحد، آلية نقل الطلبة بعد نصف السنة للصفوف (الأول والثاني المتوسط والرابع والخامس الاعدادي) من المدارس المشمولة بتدريس مادة الحاسوب الى المدارس غير المشمولة بتدريس المادة وبالعكس للعام الدراسي ( ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ).

وفيما يلي كتاب وزارة التربية:

