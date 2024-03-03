نقابة الصحفيين العراقيين تباشر بتجديد هويات أعضاءها.. إليكم جدول المواعيد

ونشرت النقابة، جدولاً للتجديد حسب الحروب الابجدية وكما يلي:اولا / بغدادالاحد : أ- ب – ث – ج – ح – خ .الاثنين : د – ذ – ر – ز – س – ش – صالثلاثاء : ض – ط – ظ – ع – غ – ف – قالاربعاء : ك – ل – م – ن – هـ - و – يثانيا / الخميس والسبت من كل اسبوع لفروع النقابة في المحافظات فقط".وأضافت، أنه "سيتم اعتماد الضوابط والتعليمات الاتية في تجديد الهويات:1- تقديم كتاب تأييد جديد من مؤسسة اعلامية معتمدة في النقابة ومجدد اعتمادها على ان يكون الراغب في التجديد ضمن ملاك المؤسسة المؤشرة في النقابة ويشمل ذلك جميع الاعضاء (المتمرس والمتمرن والمشارك).2- يعفى الزملاء من الصحفيين الرواد من تولد 1949 نزولا من كتاب تأييد المؤسسة الاعلامية والاعتماد والملاك ويمنح هوية رواد الصحافة ويستثنى من ذلك الزملاء الذين يمارسون اعمالهم الصحفية على ان يقدموا نماذج من كتاباتهم الصحفية في الوقت الحاضر.3- يطالب خريجو الاعلام بـتأييد تخرج لعام 2024 حصرًا معنون الى نقابة الصحفيين لغرض تجديد هوياتهم.4- توقيع تعهد خطي بكونه غير منتسب لوزارتي الدفاع والداخلية وقوى الامن الداخلي.