خلال شهرين.. حصيلة مثيرة لحوادث السير في صلاح الدين

كشفت مديرية مرور صلاح الدين، اليوم الأحد، عن حصيلة حوادث سير خلال شهرين في المحافظة.

وقال مدير الطرق الخارجية في مرور صلاح الدين العميد وسمي صويلح سلطان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الاحصائية الخاصة بحوادث الطرقات لاسيما الطرق الخارجية لعام 2024 منذ بدايته حتى اليوم بلغت 45 متوفياً و122 مصاباً بإصابات مختلفة آخرها حادث يوم امس الذي أدى لوفاة سبعة أشخاص وإصابة ستة آخرين على الطريق الرابط بين تكريت وبيجي".

وأضاف أن "تلك الحوادث تستنزف منا الطاقات البشرية"، مبيناً أن "أسباب الحوادث خاصة في الطرقات الخارجية التي يذهب ضحيتها العشرات تكمن بثلاثة أمور أولاً السائق وثانياً المركبة وثالثاً الطرق".

ولفت سلطان الى أن "سبل معالجة هذه الحوادث هي تكثيف المفارز على الطرق الخارجية وتعزيز الطرق بالكاميرات الحديثة"، معتبراً أن "لها الدور البارز في مراقبة الشوارع وسرعة العجلات والتزام السائق بشروط السلامة وعدم الانشغال بالهاتف النقال".