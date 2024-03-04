خارطة بازدحامات شوارع بغداد الان

السومرية نيوز-محليات



تنشر السومرية نيوز، خارطة بالشوارع المزدحمة في بغداد صباح اليوم الاثنين 4 اذار 2024.





البلديات باتجاه ميسلون مزدحم

- اليرموك الأربع شوارع محيط ساحة قحطان

ازدحام القادسية بإتجاه جسر الجادرية

تقاطع جسر حي العامل مزدحم

سريع محمد القاسم مزدحم

شارع النهضة ياتجاه الخلاني شبه متوقف

خروج من الزعفرانية مزدحم من جهة كم سارة

ساحة النسور مزدحم

تقاطع الرواد مزدحم

ساحة اللقاء توقف تام

تقاطع المصافي مزدحم

فلكة الزعفرانية مزدحم

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