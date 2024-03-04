نزاع عمره عام تدخلت به المرجعية وضحاياه من القوات الأمنية.. تفاصيل ومشاهد "معركة الإصلاح" (فيديو)

بدأ نزاع عشائر ال رميض وال عمر، في نيسان من العام الماضي 2023، أي ان النزاع اصبح عمره قرابة العام، وفي حينها تسبب النزاع العشائري بمقتل واصابة 14 شخصا بين العشيرتين.وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت العشيرتان الاستجابة لمبادرة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، لفض النزاع المستمر بين العشيرتين، بعد ان قام المرجع الأعلى بارسال وفد الى العشيرتين.لكن مساء امس الاحد، عاد النزاع العشائري للاندلاع مجددا وباستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ما أدى لحرق بعض المنازل، وكذلك إصابة 10 اشخاص بينهم 6 من القوات الأمنية، فضلا عن استشهاد مدير استخبارات مكافحة إرهاب ذي قار العميد عزيز الشامي خلال دخوله القرى في محاولة لفض النزاع والسيطرة على الوضع الأمني.وهذه ليست المرة الأولى التي يتسبب بها نزاع ال رميض وال عمر، بمقتل واصابة رجال امن وضباط وعناصر من الشرطة، بل غالبا ما يتم سقوط عدد من القوات الأمنية في هذا النزاع.من جانبها، اكدت وزارة الداخلية وفي بيان نعت من خلاله مدير استخبارات ذي قار، أن "من ارتكب هذا العمل الإرهابي الإجرامي لن يفلت من العقاب وسيكون تحت طائلة القانون".واظهرت مشاهد مصورة اطلعت عليها السومرية نيوز، عن نشوب معارك ضارية واطلاق نار كثيف من قبل فرق التدخل السريع خلال محاولة اقتحام احدى قرى قضاء الإصلاح لاعتقال المتسببين بالنزاع والمتهمين بمقتل مدير استخبارات ذي قار، فيما تشير المصادر الأمنية الى اعتقال نحو 14 شخصا ومصادرة العديد من الأسلحة حتى الان.