العراق على موعد جديد مع تساقط الأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الجنوبية والشمالية".وأضافت أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وبينت الهيئة أن "الطقس ليوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، وغائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات أمطار خفيفة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".