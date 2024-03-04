تعتبر محافظة نينوى هي المحافظة الأعلى بنسبة العجز السكني في العراق، خصوصا بعد الدمار الذي لحق بالجانب الأيمن والمدينة القديمة في الموصل.تحتوي الموصل على 757 الف عائلة، فيما تمتلك المدينة 286 الف وحدة سكنية ومنزل صالح فقط، مايعني ان نسبة العجز السكني في الموصل يبلغ 61%، وهي النسبة الأكبر بين جميع المحافظات، وتأتي البصرة بالمرتبة الثانية بنسبة عجز تبلغ 58% وبعدها بغداد بالمرتبة الثالثة بنسبة عجز تبلغ 57%.ومدينة الغزلاني في نينوى تضم 46 الف وحدة سكنية، في الوقت الذي يبلغ مقدار العجز او الوحدات السكنية التي تحتاجها المحافظة تبلغ 470 الف وحدة سكنية، بحسب ارقام حكومية اطلعت عليها السومرية نيوز.هذا يعني ان مدينة الغزلاني الجديدة ستسد مانسبته 10% فقط من الحاجة او العجز السكني في المحافظة، حيث ستوفر 46 الف وحدة سكنية من اصل حاجة تبلغ 470 الف وحدة سكنية.