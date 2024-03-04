مقارنة بين العراق والسعودية والامارات بتقليص ساعات العمل لشهر رمضان

كانت الحكومة العراقية قد أعلنت تقليص ساعات الدوام الرسمي لموظفي القطاع العام ساعة واحدة في شهر رمضان.بالمقابل، شملت كل من الامارات والسعودية، تقليص ساعات العمل لساعتين أي اكثر من العراق، كما انها شملت موظفي القطاع الخاص أيضا وليس القطاع الحكومي فقط.وحددت هيئة الموارد البشرية الحكومية في الإمارات ساعات الدوام الرسمي لموظفي القطاع الحكومي الاتحادي، ليبدأ من التاسعة صباحاً وينتهي عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وذلك من يوم الاثنين حتى يوم الخميس.فيما شمل التخفيض ساعات العمل العادية للموظفين في القطاع الخاص بالدولة خلال شهر رمضان المبارك بمقدار ساعتين يومياً.وفي السعودية، تتم تقليل ساعات العمل بشهر رمضان بحيث لا تتعدى الــ 6 ساعات يوميا، او تبلغ مدة العمل الأسبوعي 36 ساعة.