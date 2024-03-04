وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس محافظة الانبار صوت على الغاء منح اجازات الاستثمار للواء الثامن لوجود حقوق تصرفية للمواطنين في جزء من الارض و لم تحسم بعد".وأشار إلى "وجود شبهات فساد و عدم وجود دراسة وتصاميم للبنية التحتية و الخدمات المطلوبة".في سياق آخر، وجه محافظ الانبار، محمد نوري، اليوم الاثنين، بتذليل كافة الإجراءات أمام المواطنين المراجعين للمحافظة.وذكر بيان لمكتب المحافظ ورد لـ السومرية نيوز، أن نوري "برفقة نائباه الإداري والفني أجرى اليوم الاثنين، جولةً تفقديةً شملت أقسام ديوان المحافظة، اطَّلع من خلالها على سير العمل، كما التقى عدداً من المواطنين المراجعين واطَّلع على أهم المعوقات والمشاكل التي تواجههم".ووجَّه المحافظ "بتذليل كافة الإجراءات أمام المواطنين المراجعين للمحافظة".