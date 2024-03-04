وزارة الاعمار احالت إليه مشروعاً.. نائب عراقي يقاضي المستثمر المصري "نجيب ساويرس"

وقال سند في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، "أقمت دعوى وقدمت طلب إصدار أمر ولائي لدى المحكمة الإتحادية بخصوص إحالة مشروع مجمع سكني (مجمع علي الوردي) من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والإعمار إلى المستثمر المصري (نجيب ساويرس) الذي اساء بتغريدة له لِشهداء عمليات الأنبار أثناء القصف الأمريكي، وعرف كذلك ساويرس بميوله للتطبيع من خلال مواقفه المعلنة وتغريداته المتكررة".وأضاف، "كما أُدين ساويرس في المحكمة الاقتصادية المصرية عام 2017 بسبب نصبه أبراج اتصالات على الحدود المصرية بمنطقة (العوجة) موجهة بزاوية 75 درجة نحو الكيان، مما أدى إلى تسرب بيانات واتصالات ورسائل المصريين لصالح الكيان".وتابع سند، "كذلك قام عضو مجلس الشعب المصري الراحل (فريد اسماعيل) (بفتح هذا الملف لدى الإدعاء العام المصري) بقضية شهيرة جداً تدعى (تجسس موبينيل). كذلك يواجه دعوى بقضية الجاسوس الأردني بشار ابو زيد وضابط الكياlن أوفير هراري".وأشار النائب العراقي، إلى انه استند في الدعاوى التي رفعها، على "مواد دستورية وكذلك على مواد قانون تجريم التطبيع".وكان ساويرس، قد علق على العمليات التي شنتها الولايات المتحدة ضد أهداف عراقية وسوريا في بداية شباط الماضي، بالقول: "ولا حاجة.. بقالهم أسبوع بيقولوا هنضرب.. في النهاية ضربوا شوية مباني فاضية بعد ما الكل هرب".