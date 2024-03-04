بشهر واحد.. النقل تنجح بتفويج أكثر من 65 ألف معتمر للديار المقدسة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "حققت زيادة كبيرة في عدد المعتمرين العراقيين الذين تم تفويجهم الى الديار المقدسة على متن أسطول طائرات الخطوط الجوية العراقية خلال شهر شباط الماضي حيث بلغ أجمالي العدد 65،834 معتمر وتوزعوا على 460 رحلة نفذت من المطارات المحلية الى مطارات المملكة العربية السعودية وبالعكس".واكد مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم، بحسب البيان، على أن "تحقيق هذا النجاح في الزيادة العددية للمعتمرين والرحلات جاء نتيجة الخطة الدقيقة لتشغيل أسطول الشركة خلال عام 2024 والتي تنفذ تحت إشراف مباشر من قبل معالي وزير النقل رزاق محيبس السعداوي والتي تتضمن أيضاً توسيع شبكة الوجهات والرحلات للناقل الوطني حسب زيادة الطلب وكذلك رفع مستوى الخدمات وبالتالي ينعكس ذلك إيجابياً على تعظيم إيرادات الشركة".وتابع البيان نقلاً عن إدارة الخطوط الجوية، أن "التأخير الذي رافق بعض الرحلات سببه الزخم الكبير والأول من نوعه لرحلات العمرة الذي تشهده الشركة وخلال مدة شهر واحد، مجددة في ذات الوقت الاعتذار لضيوف الرحمن وعدم تكرار ذلك خلال الفترات القادمة".