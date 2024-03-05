خارطة بازدحامات شوارع بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:محمد القاسم من الجسر العنكبوتي الى نفق النداءمجسر النخيل وشارع بور سعيد الى مستشفى الجملة العصبيةشارع الكيلاني وصولا الى ساحة الخلانيساحة التحرير وجسر الجمهوريةجسر الجادرية وصولا الى جامعة بغداد وكرادة خارج الى شارع العطارشارع وجسر الطابقينشارع المطار وصولا الى جامع ام الطبولسريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسمشارع السندباد من فلكة الزعفرانية الى صعدة سريع الدورةتقاطع ساحة الاحتفالات ازدحامساحة النسور من جميع الاتجاهاتساحة قحطان ومجسر اليرموكشارع البياع من نزلة شارع المطار لغاية حي العاملجسر المثنى ومدخل سريع القناة لغاية نزلة محمد القاسم حي البساتين