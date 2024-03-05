توضيح حكومي بشأن تقليص ساعات الدوام الرسمي في رمضان

الأمانة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بتقليص ساعات الدوام الرسمي (ساعة واحدة) في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة، خلال شهر رمضان المبارك".وأضافت انه "يُترك للمؤسسات تحديد ذلك في بداية الدوام الرسمي أو نهايته".