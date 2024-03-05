الغارديان تروي قصصا "مثيرة" عن النساء الكرديات المنفيات من إيران الى العراق (صور)

السومرية نيوز – محليات



قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن النساء الكرديات اللاتي يعشن في إيران يواجهن التمييز بسبب انتمائهن العرقي وكذلك بسبب جنسهن، فيما روت قصص عن النساء اللاتي أجبروا على مغادرة وطنهم بسبب القمع أو انعدام الحقوق أو الخوف على سلامتهم وانضموا إلى قوات البيشمركة.



الصحيفة، ادناه قصص مجموعة من نساء البيشمركة في المنطقة الكردية في العراق، بعد ان تعرضوا جميعاً للتمييز والقمع، واضطروا إلى ترك أحبائهم وعائلاتهم ووطنهم بسبب الوضع في إيران:



*سحر، 18 عامًا، من جوانرود في روجهلات – الاسم غير الرسمي الذي يستخدمه الأكراد لكردستان إيران. غادرت في 28 أبريل 2021 وكانت عضوًا في الحزب الديمقراطي الكردي الإيراني المنفي في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال العراق منذ عامين تقريبًا. ويسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، الذي تأسس عام 1945، إلى تحقيق الديمقراطية والحكم الذاتي للأكراد في إيران، حيث ظلت الأقلية الكردية محرومة منذ فترة طويلة من حق تقرير المصير. وتقاتل النساء إلى جانب الرجال كجزء من البيشمركة، الجناح العسكري للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني. وبحسب، ادناه قصص مجموعة من نساء البيشمركة في المنطقة الكردية في العراق، بعد ان تعرضوا جميعاً للتمييز والقمع، واضطروا إلى ترك أحبائهم وعائلاتهم ووطنهم بسبب الوضع في إيران:*سحر، 18 عامًا، من جوانرود في روجهلات – الاسم غير الرسمي الذي يستخدمه الأكراد لكردستان إيران. غادرت في 28 أبريل 2021 وكانت عضوًا في الحزب الديمقراطي الكردي الإيراني المنفي في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال العراق منذ عامين تقريبًا. ويسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، الذي تأسس عام 1945، إلى تحقيق الديمقراطية والحكم الذاتي للأكراد في إيران، حيث ظلت الأقلية الكردية محرومة منذ فترة طويلة من حق تقرير المصير. وتقاتل النساء إلى جانب الرجال كجزء من البيشمركة، الجناح العسكري للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.

*مريم، 20 عامًا، من سنندج، روجلات، غادرت للانضمام إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في 5 أبريل 2021. تقول: "الجو المنغلق في المجتمع والديكتاتورية الدينية ومعاداة حقوق الإنسان والحياة الصعبة واليأس من الظروف جعلني أترك عائلتي". مكان الإقامة. كفتاة، حرم النظام الإيراني من حرياتي، ومن ثم ككردي، هويتي الوطنية. كل هذه المشاكل والمعاناة جعلتني أشارك في النضال كفتاة وواجب فردي.

غادرت إسرين، 17 عامًا، بيرانشهر، روجهلات، في 10 مايو 2021، وهي عضو في اتحاد الشباب الديمقراطي لكردستان إيران، وهو منظمة فرعية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، والذي يحضر أعضاؤه أحيانًا طوعًا دورات البيشمركة التدريبية لاكتساب المهارات اللازمة للدفاع عن أنفسهم. في ظروف استثنائية. سبب الرحيل: 'ديكتاتورية دينية تقوم فكريا وقانونيا على اضطهاد المرأة. لقد جئت للقتال ضد هذا النظام والأعراف القديمة في طريقي إلى أرض لا أستطيع العيش فيها بحرية لأن النظام الإيراني احتلها.

سارينا، 16 عامًا (يمين) وكمند، 18 عامًا، من أشنوي، بيرانشهر، روجهلات، غادرتا كردستان الإيرانية في عام 2021 وكانا عضوين في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني لمدة عامين. وتقول سارينا، وهي أيضاً عضوة في اتحاد الشباب الديمقراطي لكردستان إيران: "أرضنا محتلة. كفتاة، يجب أن أحاول تغيير تفكير المجتمع. وتضيف كاماند: "لقد نشأنا مع هذه القضايا منذ الطفولة. ولهذا السبب اخترت هذه الطريقة. أنا لا أؤمن بالرجال والنساء، أنا أؤمن بالإنسانية. من وجهة نظري، النساء في إيران لسن سوى عبيد. أود أن تكون المساواة موجودة، ولا يجوز انتهاك حقوق أحد.

بيريتان، 30 عاماً، غادرت أورميا، روجهيلات، في بداية عام 2023، وهي تعمل في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني منذ سبعة أشهر. وتقول: "عشت ككردي في إيران، حيث لم يكن لي أي حقوق. كان يُنظر إلي بازدراء، ولهذا السبب قررت الانضمام إلى صفوف البشمركة. لا تقبلوا القمع: أولاً من النظام وثانياً من أهلكم، العائلات التي تأخذ طريقة التفكير هذه من النظام وتفرضها على زوجاتها وأطفالها. بالنسبة لي، الحرية تعني أن أعرف أين أنا، ومن أنا، وماذا أريد. أنا أكافح من أجل تحقيق المساواة والعدالة بين النساء والرجال.

غادرت بارفين، 21 عامًا، أورمية، روجهيلات، في 10 مايو 2023 وانضمت إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني في شمال العراق لمدة خمسة أشهر. وتقول: "في المجتمع الذي عشت فيه، قام النظام الأبوي بتقييد الجنس الأنثوي إلى حد أن الناس يشعرون بالضعف من الداخل. ينظرون إلى المرأة نظرة ازدراء، وليس للمرأة مكان في المجتمع. هذه القضايا تجعل الروح الإنسانية تنهار. ثورة جينا (ردا على وفاة (جينا) ماهسا أميني، 22 عاما، كردي إيراني في إيران، في حجز الشرطة) ... كانت بمثابة شرارة في قلوبنا جعلتنا نشعر أن المرأة ليست ضعيفة.

غادر بايواند، 18 عامًا، مهاباد، روجهيلات، في 17 يونيو 2023 وكان عضوًا في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني لمدة خمسة أشهر. سبب مغادرتها؟ وتقول: "الخوف من الاعتقال بعد المشاركة في احتجاجات ثورة جينا". "خلال إحدى المظاهرات، هاجمتنا الوحدة الخاصة وعملاء القمع. تفرقنا. لقد أهاننا عملاء النظام؛ لقد هددونا علنًا بالاغتصاب. كنا نبني خندقاً في مدينة مهاباد عندما أصابتنا رصاصة. الشيء الوحيد الذي كان لدينا هو لغتنا: عندما رفعنا صرخة احتجاج، رد علينا عملاء النظام بالغاز المسيل للدموع والبنادق.

غول، 60 عاماً، من بيرانشهر، روجهيلات، غادرت منزلها في عام 1989 وكانت عضواً في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني لمدة 41 عاماً. وتقول: "بسبب أنشطتي التنظيمية ودعمي للبشمركة، حاولت قوات جمهورية إيران الإسلامية اعتقالي عدة مرات، وفي النهاية اضطررت إلى مغادرة إيران". حربنا ونضالنا هو من أجل حرية وازدهار أمتنا. نريد أيضًا أن يكون علمنا وبلدنا مثل جميع دول العالم وأن نتحرر من الاضطهاد.

غادر غولزار، 29 عامًا، ماريفان، روجهيلات، في 31 أكتوبر 2020 وكان عضوًا في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني لمدة ثلاث سنوات. وتقول: "تُحرم النساء في إيران من العديد من الفرص بسبب القمع الوطني. كانت معتقداتي في صراع عميق مع البيئة الاجتماعية والسياسية في إيران. لقد تعرفت على نفسي هنا كامرأة وأشعر بالحرية. أشعر بالوعي الكامل. في ثورة جينا، كسرت النساء جدار الخوف وكشفت عن خارطة الطريق لمستقبل المجتمع. لقد أظهروها للعالم"

ماريا، 24 عامًا، من مهاباد، روجهيلات، غادرت كردستان الإيرانية في 5 نوفمبر 2020 وكانت عضوًا في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني لمدة عامين. وتقول إن أسباب مغادرتها هي "عقبات مختلفة مثل الدين والقانون وقلة فرص الحياة والتقدم". لقد ولدت في عائلة مثقفة، عائلة لديها تفكير حر. لكنني كنت في بلد كان تفكيره متحجرًا وقصير النظر. تخيلت نفسي كالدمية. هناك الكثير من القمع والقسوة. بشكل عام، سوف ينهيون كل احتياجات حياتك. لهذا السبب تحاول أن تتحرر. خالي من ماذا؟ من السجن الذي خلقوه لك.

هاوري، 55 عاماً، غادرت بوكان، روجهيلات، في صيف عام 1983. وهي تعمل في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني منذ 40 عاماً. لقد غادرت بسبب "الافتقار إلى الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية والقمع المنهجي لجمهورية إيران الإسلامية". تقول: "في البداية، كنت عضوًا في اتحاد الشباب الديمقراطي الكردستاني في إيران، وهي منظمة لشباب الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني. ثم ذهبت إلى مستشفى الحزب وحصلت على دورة في التمريض والقبالة من منظمة أطباء بلا حدود. لقد عملت لأكثر من 35 عامًا كمسعف للبشمركة وعوائل الحزب الديمقراطي الكردستاني.

زيلان، 20 عامًا، من مهاباد، روجهيلات، غادرت كردستان الإيرانية في 2 أكتوبر 2021 وكانت عضوًا في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني لمدة عامين. وتقول: "كل فتاة تولد في إيران توضع في قفص بدلاً من المهد. لم أستطع التحدث كفتاة كردية. أكبر أمنياتي هي أن نتمكن من العيش في أرضنا، بحرية. يمكننا أن نحصل على كردستان حرة. يمكننا الحصول على كردستان حرة وطرد المحتل من أرضنا.

كورديار، 20 عامًا، من مهاباد، روجهيلات، غادرت في 4 مايو 2020 وانضمت إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني قبل أربع سنوات. إنها تعطي "القمع وانعدام المساواة" كأسباب لمغادرتها. وتقول: "في رأيي، الجميع متساوون في الأهمية، الرجال والنساء. النظام الإيراني يخاف من المساواة، لذلك قسم المجتمع إلى نصفين وهمش المرأة قانونيا. أثار مقتل جينا أميني غضبًا عميقًا في جميع أنحاء إيران. وشعار "المرأة والحياة والحرية" جمع الجميع. إن مفتاح سعادة الشعب الإيراني في أيدي النساء، وأنا واثق من أننا سننتصر.

هيفا، 38 عامًا، من نقادة، روجلات، غادرت في 24 مايو 2014 وانضمت إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني. وتقول إنها غادرت بسبب "المضايقات والاضطهاد من قبل جمهورية إيران الإسلامية". "قبل أن أولد في عائلة متشددة، استشهد والدي في الحرب ضد النظام الإيراني في 24 فبراير/شباط 1985. الأسرة هي مكان الراحة، ولكن بالنسبة لي، كانت دائمًا مليئة بالقلق والغرابة. لم أختبر عالم الطفولة. لقد أحرق النظام منزلنا عدة مرات. منذ أن حصلت على الاعتراف، لم أشعر بالأمان، وكنت أنا وعائلتي دائمًا تحت ضغوط مختلفة من النظام الإيراني.

غادرت فرمسك، 28 عامًا، كامياران، روجهيلات، في 10 يوليو 2021، وتعمل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني منذ عامين ونصف تقريبًا. لقد رحلت بسبب "القمع في الأسرة والمجتمع وحرمان الحقوق، فضلا عن قلة الفرص". أوضاع المرأة في إيران وروجهلات صعبة وتتعرض المرأة للضغوط والتهديد في كثير من الأحيان. قوانين الحكومة الإيرانية هي المؤسس الرئيسي لانتهاك حقوق المرأة وغذت الثقافة المناهضة للمرأة وبالإضافة إلى الواجبات والمصاعب الملقاة على عاتقها، فقد أعطيت المرأة دائمًا دورًا ثانويًا، والرجال هم أصحاب القرار.





غادرت هيلميت، البالغة من العمر 62 عامًا، بيرانشهر، روجهيلات، في عام 1979 وتعمل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني لمدة 44 عامًا. لقد غادرت بسبب "النضال ضد النظام الأبوي والقوانين المناهضة للمرأة في جمهورية إيران الإسلامية". وتقول: "لقد كنت أقاتل دون توقف منذ بداية استيلاء نظام الملالي على السلطة في إيران. وتهدف هذه المعركة أيضًا إلى إرساء الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين. لا شيء أجمل من الحرية. لم أتزوج لأنني لست مستعدة أبدًا لرجل يأمرني" غادرت كويستان، 50 عامًا، كامياران، روجهيلات، في 9 نوفمبر 2011 وانضمت إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني منذ 12 عامًا. لقد غادرت بسبب "قمع النظام الإيراني وانتهاكه لحقوق الإنسان". توضح: "كان والدي من البشمركة وضحى بحياته من أجل الحرية في 10 يونيو 1982. كنت في التاسعة من عمري عندما استشهد والدي، لم أستطع أن أقف على الحياد ضد القمع الذي كانت تمارسه جمهورية إيران الإسلامية بحق عائلتي. قررت أن أصبح من البيشمركة في معقل والدي للقتال من أجل الحرية وضد الأيديولوجية والقوانين ضد المرأة وحقوق الإنسان الأساسية".غادرت هيلميت، البالغة من العمر 62 عامًا، بيرانشهر، روجهيلات، في عام 1979 وتعمل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني لمدة 44 عامًا. لقد غادرت بسبب "النضال ضد النظام الأبوي والقوانين المناهضة للمرأة في جمهورية إيران الإسلامية". وتقول: "لقد كنت أقاتل دون توقف منذ بداية استيلاء نظام الملالي على السلطة في إيران. وتهدف هذه المعركة أيضًا إلى إرساء الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين. لا شيء أجمل من الحرية. لم أتزوج لأنني لست مستعدة أبدًا لرجل يأمرني"

روجا، 16 عامًا، من بافه، روجهيلات، غادرت في 6 سبتمبر 2022 وكعضو في اتحاد الشباب الديمقراطي لكردستان إيران، تحضر طوعًا دورات تدريب البيشمركة. لقد غادرت بسبب "الشعور بأنها مواطنة من الدرجة الثانية في إيران". وتقول: "إننا نكافح من أجل العيش لأنفسنا". لقد استهدف النظام الإيراني ركائزنا الثقافية الوطنية مثل اللغة والدين والفن والبنية الاجتماعية وأسلوب حياتنا بشكل عام. هذه حربنا، حربنا الفكرية معها.

مجموعة من نساء البيشمركة في المنطقة الكردية في العراق. لقد تعرضوا جميعاً للتمييز والقمع، واضطروا إلى ترك أحبائهم وعائلاتهم ووطنهم بسبب الوضع في إيران.

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية