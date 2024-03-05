بالصور.. منطقة الزوية في صلاح الدين تصبح مقصدا للسياح

وقال الناشط المهتم بالتعريف عن الجانب السياحي سالم الحتحوت لـ السومرية نيوز: "في عصر تهيمن فيه وسائل التواصل الاجتماعي، يجد الأفراد طرقًا مبتكرة لعرض جمال محيطهم وجذب السياح، من خلال التقاط صور ومقاطع فيديو ساحرة للمناطق الطبيعية الخلابة في المنطقة".وأضاف: زاد عدد السياح الذين توافدوا إلى المنطقة، وسرعان ما تحول إلى ظاهرة سياحية مزدهرة، مع توافد الزوار من مختلف الأماكن حتى من خارج البلاد (سياح اجانب ) لرؤية جمال الطبيعة الخلابة في المنطقة".