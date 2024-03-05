وبحسب مصدر مطلع، قال لـ السومرية نيوز، إن "هناك طابوراً طويلاً للانتظار في ميناء ام قصر لوكلاء الاخراج الكمركي وشركات الشحن والتجار بسب توقف الانترنت رغم أن وزيرة المالية طيف سامي توعدت بمحاسبة المقصرين وتطبيق النظام".وأظهرت مقاطع مصورة، إغلاق الموظفين لحواسيبهم ممتنعين عن القيام بواجبهم جراء الزخم الموجود من الوكلاء والتجار.ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزيرة المالية طيف سامي، افتتاح أتمتة الجمارك في منفذ أم قصر.وقالت سامي في كلمة لها خلال افتتاح أتمتة الجمارك في منفذ أم قصر، إن "ذلك يعد خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تطبيق الخطة الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة في مجال استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة أسوة بباقي دول العالم المتقدمة"، مبينة أن "تطبيق النظام سيعمل على تحقيق حزمة من الأهداف أهمها الانضباط المالي والحد من الأخطاء وتحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد الحكومية إضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الدقيقة عن كافة المعلومات المالية الحكومية التي تساعد في تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية".