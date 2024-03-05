كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، عن إيقاف استقطاعات السلف والقروض لشهر واحد.



وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء وتابعتها السومرية نيوز، "نقترب من شهر رمضان المبارك ويجب توفير الظروف الملائمة المواطنين".

وأضاف "نحتاج إلى إيقاف استقطاعات السلف والقروض للمواطنين والمتقاعدين خلال شهر واحد"، داعياً الأجهزة الأمنية الى "الاهتمام بوجبات الإفطار للمنتسبين".

وفي شأن آخر، قال السوداني "اطلعنا يوم أمس على الواقع الخدمي والمشاريع المنفذة في نينوى".

وتابع أن "قرار إنهاء ملف النازحين يحتاج إلى تهيئة الظروف المناسبة"، مؤكداً ضرورة "تقديم الخدمات للمواطنين بعيداً عن التمييز والولاءات".