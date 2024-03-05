تشكيل حكومة كركوك على طاولة السامرائي وطالباني

بحث رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، تشكيل حكومة كركوك والحفاظ على الاستقرار فيها.

وقال تحالف العزم في بيان، إن "رئيس تحالف العزم استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني والوفد المرافق له".

وتطرّق الإجتماع بحسب البيان الى "مجمل التطورات السياسية في العراق والمنطقة والاستحقاقات السياسية والدستورية وأهمية المضي قدما لتشكيل حكومة كركوك والحفاظ على الاستقرار فيها ودعم الحكومة الاتحادية في جهودها الرامية لتنفيذ الإصلاحات وفق البرنامج الحكومي".

وشدد السامرائي خلال اللقاء على "ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفق مبدأ الحوار والتفاهم وعلى جميع المستويات وكافة الصعد".