في بغداد.. تغيير خطة اكساء شوارع "لإرضاء بعض الشخصيات"

وقال نائب رئيس التحالف كامل العكيلي، "إننا نتابع الأعمال الخدمية في شرق القناة وقضاء الزوراء، وكان للتحالف جولة في العديد من تلك المناطق - ومنها منطقة الدسيم ضمن حدود قضاء الزوراء - وكانت الشركة المسؤولة عن الخدمات تعمل بدون وجود مهندسين يشرفون على العمل، إضافة إلى ضآلة طبقة الإسفلت ومخالفة شروط التندر".وأكد العكيلي، "وجود مخالفات في تنفيذ المشاريع الخدمية في هذه المناطق رغم محاولات معالجتها من قبل اللجان المشرفة ومدراء شؤون البلدية، لذلك دعونا محافظ بغداد الجديد إلى أن نعمل بيد واحدة"، موضحاً أن "اللجنة المشرفة على تلك المشاريع حولت بعض مشاريع إكساء الشوارع لإرضاء بعض الشخصيات، وهذه الشوارع مخالفة لأنها في حي أبو مهدي المهندس وهو موجود ضمن موازنة 2023، لكن المشرفين على القاطع خالفوا التعليمات، مما اضطر المواطنين إلى إرسال مناشدات وبدورنا أرسلناها إلى المحافظ لكي يطلع على حجم المخالفات في الوحدة الإدارية الموجودة ضمن قضاء الزوراء".وتابع، أن "أطراف بغداد في مناطق شرق القناة والنهروان تعاني الإهمال وعدم وجود تخصيصات برغم الدعم الكبير لها، لكن محافظة بغداد لم تقدم الخدمة بصورة صحيحة، ونأمل من مجلس المحافظة الجديد أن يصرف التخصيصات المالية للأطراف لكي نستطيع تغيير الواقع الخدمي لهذه المناطق".