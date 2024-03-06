لا حاجة للتجديد السنوي.. انباء سارة من وزارة التربية للمدارس الأهلية

واظهرت وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، وصادرة عن المديرية العامة للتعليم العام الأهلي والاجنبي، وموجهة الى مديريات التربية في المحافظات كافة، ان الوزير وافق على مذكرة المديرية على تجديد إجازة المؤسسات الاهلية التربوية لسنتين متتاليتين بدلا من تجديدها سنويا.وجاءت الموافقة مشروطة بوضع المديرية الية جديدة لتنفيذ القرار وفق احكام نظام التعليم الأهلي والاجنبي.