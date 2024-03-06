بعد رحلة مثيرة.. سفينة المواشي "النتنة" تصل الموانئ العراقية (فيديو)

وحصلت السومرية نيوز، على مقطع فيديو يوثق وصول سفينة "الكويت" المحملة بـ19 الف رأس من المواشي البرازيلية، لصالح العراق، والتي تسببت بضجة كبيرة في مدينة كيب تاون بجنوب افريقيا منذ أسابيع بعد ان ملأت المدينة وموانئها برائحة كريهة، ما تسببت بدخول المدينة وسلطاتها بحالة انذار.وقال مصدر للسومرية، ان السفينة دخلت المياه العراقية وتوقفت بموقع انتظار السفن على بعد اميال من الموانئ، وهي تنتظر الموافقة على الرسو داخل ميناء ام قصر لتفريغ حمولتها البالغة 19 الف رأس من الماشية.